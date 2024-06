Drie verdachte overvallers aangehouden na vondst vluchtauto

Connect on Linked in

De politie heeft in Gouda drie jonge mannen aangehouden die ervan verdacht worden betrokken te zijn geweest bij een winkeloverval in juni, in Nieuwerkerk aan de IJssel. De politie kwam de drie op het spoor via hun eerder gestolen vluchtauto.

Aangehouden

De drie jongens van 16, 17 en 18 jaar oud, zijn donderdag 20 juni en dinsdag 25 juni in woningen in Gouda aangehouden. Bij de aanhoudingen van de drie verdachten zijn ook hun woningen doorzocht. Daarbij zijn spullen aangetroffen die afkomstig waren van een woninginbraak in Gouda, waar ook hun latere vluchtauto was weggenomen. Dit laat de politie donderdag weten.

Worsteling

Op 15 juni rond 16.50 kreeg de politie een melding van een gewapende overval op een winkel in winkelcentrum Dorrestein in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met wapens bedreigden de drie overvallers een personeelslid. Nadat er een worsteling ontstond tussen de drie overvallers en een winkelmedewerker gingen de verdachten er in een auto vandoor.

Voertuig

Op maandag 17 juni werd die auto op een parkeerplaats in Gouda teruggevonden. Na het uitgebreid analyseren van camerabeelden, buurtonderzoek en forensisch onderzoek kwamen de verdachten in beeld, waarna zij konden worden aangehouden, aldus de politie.