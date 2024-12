Drie verdachten aangehouden na pogingen explosies in Alblasserdam

Zaterdagnacht rond 03.00 was er een poging om een explosief af te laten gaan bij een woning aan de Frederik Hendrikstraat in Alblasserdam. De bewoner zag dit gebeuren en ‘heeft de verdachte weten te verjagen voordat het explosief afging’, meldt de politie.

Verdachte situatie

Ongeveer 24 uur later, zondagnacht rond 03.00, zagen omstanders een auto met daarin drie inzittenden ‘die twijfelachtig leek te rijden’. Nadat de omstanders op de inzittenden van de auto afliepen, zagen ze vuurwerk en materiaal waar een explosief meegemaakt zou kunnen worden.



Hierna werd de politie ingeschakeld en werden de drie verdachten aangehouden. Het gaat om een 29-jarige man uit Dordrecht en twee jongens van 15 en 16 uit Zwijndrecht en Rotterdam.



De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee pogingen tot explosies en andere incidenten. Ook is de politie op zoek naar meer getuigen.