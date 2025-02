Drie verdachten betrapt in Vlissingen bij container met 20 kilo coke

Beeld: Openbaar Ministerie

Aangehouden

Agenten van de politie Zeeland-West-Brabant hebben in samenwerking met de douane en Koninklijke marechaussee in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 februari drie mannen aangehouden in de haven van Vlissingen.

De douane heeft bij deze actie in totaal 20 kilogram cocaïne aangetroffen in een container. Dit laat het Openbaar Ministerie donderdag weten.

Openbreken

Twee verdachten zijn op een haventerrein in Vlissingen aangehouden, terwijl ze bezig waren met openbreken van de container waarin de cocaïne verstopt zat. De derde is aangehouden in een auto waarmee het drietal was gekomen.

De verdachten zijn een 16-jarige inwoner van Hilversum, een 20- jarige inwoner van Den Haag en een 20-jarige inwoner van Amersfoort. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Justitie meldt dat de drugs een handelswaarde van 500.000 euro hebben, en inmiddels zijn vernietigd door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de douane. Alle verdachten zijn overgebracht naar de gevangenis Torentijd in Middelburg.