Drie verdachten in Noord-Holland aangehouden voor kunstroof Drents Museum

Aangehouden De verdachten konden volgens de politie worden aangehouden op basis van rechercheonderzoek, camerabeelden en tips van het publiek. De verdachten zitten in volledige beperkingen.

Daders

De politie meldde eerder dat drie daders waarschijnlijk uit Noord-Holland komen. Ook zou er naast de donkergrijze Volkswagen Golf mogelijk een donkerkleurige Ford Transit betrokken zijn geweest bij de diefstal. De Golf zou zijn gestolen van Rudy (24) uit Alkmaar, die via een onbekende die hem een privébericht stuurde op Facebook ontdekte dat zijn auto was gebruikt bij de roof, aldus het AD.

Bouwmarkt

Een van de mannen die in verband wordt gebracht met de kunstroof in het Drents Museum in Assen, is de dag ervoor gezien in een Praxis-filiaal in de stad. Dat bevestigde een woordvoerder woensdag tegen de site van het AD. De politie heeft woensdag duidelijke foto’s van hem vrijgegeven waarop te zien is hoe hij rondloopt in de bouwmarkt. Mogelijk heeft hij er een voorhamer gekocht die bij de inbraak is gebruikt en later is teruggevonden. De man is nog niet gevonden.