Drie verdachten opgepakt voor explosie bij middelbare school in Vleuten

De explosie gebeurde rond 02.00 ’s nachts bij een middelbare school aan de Burchtpoort. Door de knal raakte het pand beschadigd en ontstond een groot gat in een van de toegangsdeuren. Na onderzoek konden er snel twee verdachten in de buurt worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie. Dit waren een 18-jarige man uit Vleuten en een 15-jarige jongen uit Utrecht.



In het vervolgonderzoek kwam nog een derde verdachte in beeld, een 17-jarige jongen uit Vleuten. Hij werd vrijdag aangehouden en wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de explosie.



De politie meldt dat het onderzoek wordt voortgezet en dat nieuwe arrestaties niet worden uitgesloten.