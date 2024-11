Drie zwaargewonden bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)



Rond 20.40 kwamen bij de meldkamer meerdere meldingen binnen van een schietpartij in de H-buurt in Amsterdam-Zuidoost waarbij over en weer wordt geschoten. Eenmaal ter plaatse treffen agenten twee zwaargewonde mannen aan bij Hakfort, waarna ambulancepersoneel en politie eerste hulp verlenen. Rond 21.00 wordt in de buurt bij Hofgeest een derde gewonde aangetroffen. Alle gewonde mannen zijn naar het ziekenhuis overgebracht en aangehouden. Het gaat om drie mannen van 34, 39 en 43.

Vuurwapen

Forensische Opsporing doet ter plaatse onderzoek waarbij een vuurwapen en zeker veertien hulzen zijn aangetroffen. De recherche is een onderzoek gestart en zegt dringend op zoek te zijn naar getuigen.

Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.