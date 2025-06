25 juni 2025

Drie Zweedse verdachten opgepakt voor drievoudige liquidatie Oosterhout

De politie heeft dinsdagnacht in Zweden en Duitsland twee mannen en een vrouw met de Zweedse nationaliteit aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij de drievoudige liquidatie in Oosterhout op 28 maart 2025. De verdachten zitten in volledige beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Het is nog onbekend wanneer de verdachten aan Nederland overgeleverd worden.