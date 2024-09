Driedelige docu gaat in op vooroordelen rondom tbs

Maandagavond wordt op NPO 1 de eerste aflevering van de driedelige documentaireserie tbs: aan de andere kant uitgezonden. Hierin wordt volgens KRO-NCRV ‘de verborgen wereld van een van de grootste tbs-klinieken in Nederland, de Rooyse Wissel in Limburg, blootgelegd’.

Documentairemaker Jessica Villerius liep bijna drie jaar vrij rond in de tbs-kliniek om alle facetten van deze behandeling te zien en om met patiënten te praten over hun ervaringen. In de Rooyse Wissel zitten 229 mannen voor hun tbs-behandeling. Allemaal zijn ze door een rechter veroordeeld voor een delict waarvoor minimaal vier jaar celstraf staat. Vaak gaat het om moord, doodslag, verkrachting en ernstig geweld.

De documentairereeks moet ‘een gebalanceerd en eerlijk beeld brengen van een vaak verkeerd begrepen onderdeel van ons rechtssysteem’. De driedelige serie gaat in op de vooroordelen rondom tbs, waarvan sommige clichés waar blijken te zijn, maar andere absoluut niet. Het belicht de complexiteit van de behandeling en de impact op zowel de patiënten als hun slachtoffers.

Documentairemaker Jessica Villerius:

‘Met deze serie willen we een compleet beeld geven over het fenomeen tbs, waarin Nederland uniek is in de wereld. Niet alleen patiënten, maar iedereen die geraakt is door een delict waarbij tbs is opgelegd komt aan het woord. Door lang te filmen en iedereen te bevragen, werd mij duidelijk dat het allemaal allesbehalve zwart-wit is en dat er geen enkel draaiboek is dat op meerdere personen van toepassing is.’