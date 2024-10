Drietal aangehouden na explosie in Purmerend (VIDEO)

(Video: Regio Purmerend)



Vannacht om 02.20 klonk een zware knal in de omgeving van de wijk Weidevenne in Purmerend. Toen de politie ter plaatse kwam ontdekte ze al snel dat bij een woning aan de Marseillehaven de ramen aan de voorgevel vernield waren.



Vlak daarna werd gezien dat een voertuig wegreed. De auto is gevolgd en stilgezet op de A10, afslag Landsmeer. De drie inzittenden zijn aangehouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Purmerend, een 22-jarige Amsterdammer en een 19-jarige Amsterdammer. De Forensische Opsporing doet onderzoek op de plaats van de explosie. Over een motief voor de explosie is nog niets bekend.