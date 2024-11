Drietal aangehouden na kogel door plafond in Amsterdam-West

Rond 23.40 wordt in een flatwoning aan de Ten Katestraat in de Kinkerbuurt, op tweehoog, een schot gelost. De kogel gaat daarbij door de vloer en komt terecht in de onder gelegen woning. Niemand raakt gewond. Kort daarna vluchten meerdere personen uit de woning waar is geschoten. Als de politie ter plaatse komt worden twee mannen van 31 en 39 en een 20-jarige vrouw, alle drie uit Amsterdam, aangehouden.

Explosieven

In de woning waar het schot werd gelost, vond de politie een kogelhuls en twee explosieven, die in beslag zijn genomen. In de ondergelegen woning werd een gat in het plafond ontdekt, evenals een kogel, die ook voor onderzoek in beslag is genomen.

Vuurwapen

De recherche heeft vrijdag een doorzoeking gedaan in de woning waar is geschoten. Daarbij zijn een vuurwapen en een aantal patronen in beslag genomen. De recherche is op zoek naar meer verdachten en meldt op zoek te zijn naar getuigen en beeldmateriaal van eventuele beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcamcamera’s.