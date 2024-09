Drietal aangehouden na schietpartij in Den Haag

Connect on Linked in

In Den Haag zijn zondagavond drie verdachten aangehouden nadat er op de Pluvierstraat een schot was gelost. Het beoogde slachtoffer was een 47-jarige man uit Delft. Hij bleef ongedeerd.

Ruzie

Rond 21.40 kwam bij de politie een melding binnen dat er op de Pluvierstraat was geschoten. Volgens getuigen was er een ruzie op straat gaande waarna een schot volgde. Het beoogde slachtoffer, een 47-jarige man uit Delft, werd niet geraakt en is naar het politiebureau gebracht om zijn verklaring op te nemen.

Arrestaties

Op basis van de omschrijving van de auto waarin de verdachten waren weggereden, werd deze enige tijd later aangetroffen. De drie inzittenden, Hagenaars van 44 en 53 en een 33-jarige Haagse, werden aangehouden.

De districtsrecherche in Scheveningen onderzoekt de zaak en zegt meer aanhoudingen niet uit te sluiten. De recherche doet nader onderzoek en is met name op zoek naar mensen die meer weten over de aanleiding van het incident.