Drietal in Suriname opgepakt na achtervolging met 525 kilo cocaïne in pick-up





Het tweetal zei tegen agenten dat ze achtervolgd werden en kwam volgens de Surinaamse politie erg angstig over. Een van hen droeg een wapenholster bij zich. Bij controle in de cabine van de pick-up werden twee vuurwapens aangetroffen.

Aan de hand van hun verklaringen werd bij verder onderzoek door de agenten in één van de vuilcontainers die in de pick-up was geladen een witte baal aangetroffen met daarin in totaal 525,29 kilo cocaïne.

Beide verdachten, de 38-jarige L.S. en de 43-jarige W.R., zijn daarop direct aangehouden voor overtreding Wet verdovende middelen en de Vuurwapenwet.

Kogelgaten

Uit nader onderzoek bleek dat er kogelgaten in de pick-up werden aangetroffen, dat erop wijst dat het voertuig even daarvoor onder vuur is genomen.

Kort na de aanhouding van de twee verdachten meldde een man zich op het politiebureau Uitvlugt die informatie wenste van de twee aangehouden verdachten. Deze man, de 44-jarige A.N., is daarop direct aangehouden.

De Surinaamse politie doet nader onderzoek naar de zaak.