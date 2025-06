16 juni 2025

Drietal opgepakt voor schietpartij in Amsterdam-Slotervaart, ook vuurwapen en explosieven aangetroffen

De politie heeft donderdag drie verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij op de Ottho Heldringstraat in Amsterdam-Slotervaart, op 25 april. In de woningen van de verdachten zijn onder andere een vuurwapen, munitie, cash geld, gestolen goederen en dertien explosieven in beslag genomen.