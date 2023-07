Drietal vast in onderzoek wapenhandel, negen pistolen aangetroffen

Connect on Linked in

De politie heeft op dinsdag 18 juli drie verdachten van 20 (2x) en 19 jaar aangehouden in een onderzoek van het Landelijk Parket naar wapenhandel. Er vonden arrestaties plaats in Den Haag, Hilversum en Wateringen. Ook was er een inval in een garagebox in Den Haag waar de wapens vermoedelijk werden omgebouwd. Dat meldt een betrouwbare bron aan Crimesite.

(Beeld ter illustratie)

Bij de invallen zijn onder meer negen pistolen en munitie aangetroffen en in beslag genomen.

Het onderzoek van de recherche loopt nog.

Geen reactie

Advocaat Willem van Vliet, die één van de verdachten bijstaat, wenst aan Crimesite geen inhoudelijke reactie te geven.