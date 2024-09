Drugs bestellen bij ‘Gods Delivery’ in Almelo

Meer verdachten (Beeld News United)

Op een adres aan de Martenastate in Almelo deed de politie met onder meer een speurhond onderzoek in de woning. Ook op een adres in de wijk Windmolenbroek werd er een inval gedaan. Hier werd een Audi afgesleept en in beslag genomen. Ook deze woning is door de politie doorzocht.

Waarschijnlijk zoekt de recherche nog meer verdachten, want het onderzoek is nog in volle gang.

Tipgevers

Bij ‘God’s Delivery’ kon in Twente en Drenthe drugs worden besteld die dan op het gevraagde adres werden afgeleverd.

De politie zegt onder andere bij (verkeers)controles en via anonieme tipgevers informatie over dealers te hebben gekregen.

De arrestanten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie die handelt in harddrugs.

De klanten van Gods Delivery krijgen vandaag een sms’je van de politie waarin wordt gemeld dat de dealers zijn gearresteerd. Ook krijgen ze een tip hoe ze hulp kunnen krijgen van de verslavingszorg.