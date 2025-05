Drugs in blikken bij sorteercentrum DHL bij vliegveld Maastricht

Nadat medewerkers van DHL maandagavond een verdacht pakket aantroffen waarschuwden zij de politie. Agenten troffen blikken met een poederachtige substantie aan. De douane stelde een onderzoek in naar de substantie.

Vrijdag meldt de politie dat uit onderzoek blijkt dat er drugs in de blikken zat. Om wat voor soort drugs het gaat en wat de hoeveelheid is, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek.