13 juni 2025

Drugs, munitie en 24.000 euro cash geld in woning Heemskerk

De politie heeft vorige maand in een woning in Heemskerk drugs, materiaal om drugs te verpakken, bankpassen, munitie en 24.000 euro aan contant geld aangetroffen. Een 25-jarige man uit Heemskerk is aangehouden. Hij zit nog vast en zijn rol wordt verder onderzocht, aldus de politie vrijdag in een persbericht.