‘Drugsbaron’ Van Wesenbeeck sleept Netflix voor de rechter om ‘Undercover’

door Joost van der Wegen

Bruut

Volgens de aanklacht wordt Van Wesenbeeck in de misdaaddrama’s neergezet als een brute seriemoordenaar en mensenhandelaar – kwalificaties die volgens zijn advocaat Elysa Galloway ‘ernstige emotionele, reputatieschade en financiële schade’ hebben veroorzaakt. Dit schrijft de Amerikaanse filmwebsite The Wrap.

In werkelijkheid werd Van Wesenbeeck, ook bekend als Janus, nooit vervolgd voor moord of mensenhandel. Wel werd hij in België veroordeeld voor grootschalige internationale drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Hij zat tussen 2011 en 2015 vast en kwam daarna vervroegd vrij.

Gebaseerd

Hoewel Netflix zelf nooit heeft bevestigd dat de series en films zijn gebaseerd op Van Wesenbeeck, hebben betrokken acteurs dat wél gedaan in interviews, schrijft The Wrap. ‘Ook in media werd geregeld gesuggereerd dat het personage Ferry Bouman is geïnspireerd op Van Wesenbeeck.’

Netflix heeft tot nu toe niet gereageerd op het nieuws tegenover de Amerikaanse site.

Lied

In de aanklacht wordt verder gesteld dat de film Ferry 2, die op 20 december vorig jaar verscheen, auteursrechtelijk beschermd materiaal heeft gebruikt uit de biografie Drugsbaron, geschreven door journalist Vico Olling (uitgeverij Just publishers, 2024) die met medewerking van Van Wesenbeeck werd geschreven. Ook zou een promotioneel lied voor de film op denigrerende wijze verwijzen naar Van Wesenbeeck en zijn overleden echtgenote Lydia.

Van Wesenbeeck eist ruim 26 miljoen dollar aan daadwerkelijke schadevergoeding, bericht The Wrap, meer dan 50 miljoen dollar aan compensatie en nog eens meer dan 50 miljoen dollar aan boetevergoeding. Ook wil hij een deel van de winst op de Ferry- en Undercover-franchises, die volgens zijn advocaat meer dan 166 miljoen dollar zouden hebben opgebracht. Daarnaast vraagt hij om een verbod op verder gebruik van zijn verhaal en vergoeding van juridische kosten.

De Ferry-franchise bestaat uit twee films en een serie waarin het personage Ferry Bouman de hoofdrol speelt. Undercover ging in 2019 in première, gevolgd door seizoenen in 2020 en 2021.