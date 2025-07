‘Drugsbaron’ Janus van Wesenbeeck opgepakt in drugsonderzoek

Volgens de krant kwam Van Wesenbeeck samen met een 61-jarige medeverdachte uit Eindhoven bij de recherche in beeld in een strafrechtelijk onderzoek, mede dankzij ontsleutelde cryptoberichten. Daaruit bleek dat zij zich mogelijk bezighielden met de handel in en de productie van verschillende soorten drugs, waaronder cocaïne en crystal meth.

Medeverdachte

Misdaadjournalist Vico Olling meldt op X dat de 61-jarige medeverdachte Robert van V. is. Hij staat in het boek Drugsbaron van Olling beschreven als de rechterhand van Janus van Wesenbeeck. Hij is woensdag aangehouden, twee dagen dus na Van Wesenbeeck.

Janus van Wesenbeeck, waarvan bij de politie bekend was dat hij veelvuldig in België verblijft, werd maandag in de Eindhovense binnenstad getraceerd en vervolgens opgepakt. Zijn jongere medeverdachte is woensdag in de omgeving van zijn woning aangehouden. Beiden zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Van Wesenbeeck werd in België veroordeeld voor grootschalige internationale drugshandel, deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Hij zat tussen 2011 en 2015 vast en kwam daarna vervroegd vrij.

Miljoenenclaim

Onlangs werd bekend dat Van Wesenbeeck een miljoenenclaim heeft ingediend tegen Netflix. Volgens Van Wesenbeeck zijn de series Undercover en Ferry onrechtmatig op zijn leven gebaseerd. In een federale rechtszaak, die in mei werd aangespannen in Florida, beschuldigt hij de streamingdienst van smaad, schending van auteursrechten, opzettelijke emotionele schade en inbreuk op portretrecht.

Strafzaak broer

Tinus, de 60-jarige broer van de Nederlandse drugsbaron Janus van Wesenbeeck, is verwikkeld in een strafzaak die speelt voor de rechtbank in Den Bosch. Hij wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel en witwassen. Het importeren van cocaïne zou volgens justitie hebben plaatsgevonden tussen november 2019 en december 2023.