Drugsbende blijft ook actief met leden achter tralies

Georganiseerd Het onderzoek hiernaar werd in 2023 al door het Openbaar Ministerie in Limburg opgestart. Het vijftal produceerde en handelde in georganiseerd verband in verdovende middelen in Nederland, België, Spanje en mogelijk nog andere Europese landen. Dat laat de politie vrijdag weten.

Aanhouding

Drie verdachten, van 32, 33 en 44 jaar oud, zijn afkomstig uit de regio Parkstad (Zuidoost-Limburg). Zij waren op het moment van de aanhouding wel al gedetineerd.

Daarnaast is een man van 34 jaar gearresteerd, zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij was net een dag op vrije voeten na het uitzitten van 30 maanden celstraf.

Tot slot werd nog een man van 42 jaar uit Heerlen opgepakt.

Op het spoor

De groepering was volgens de politie waarschijnlijk al vanaf 2018 bezig was met het opzetten van drugslaboratoria en hennepkwekerijen in verschillende landen.

De politie kwam de groepering onder meer op het spoor door het onderscheppen van berichten via de cryptocommunicatiedienst Encrochat en Sky ECC.

Baas

Binnen de organisatie had ieder lid zo zijn eigen rol, aldus de politie: “De verdachte van 32 jaar was duidelijk de baas. De anderen voerden coördinerende werkzaamheden uit, hielden zich bezig met het aankopen van goederen bestemd voor de productielocaties of verrichtten uitvoerende werkzaamheden in die locaties en droegen zorg voor betalingen.”

Opvallend was volgens de politie dat de organisatie gewoon bleef functioneren, ook als één of meerdere personen gedetineerd zaten.