‘Drugsgebruiksruimte laat criminaliteit dalen in de buurt’

Beeld: een protest in Amsterdam Zuidoost tegen crimineel geweld. In dit stadsdeel komt een gebruikersruimte, om criminaliteit door verslaafden te laten afnemen.

Ruimte

VU-hoogleraar Hans Koster deed samen met collega Sofia Franco uit Californië onderzoek naar dit soort plekken. Aan de hand van cijfers concludeert Koster dat de drugscriminaliteit en het drugsgebruik in het gebied waar zo’n ruimte staat afneemt. Zo daalt criminaliteit zoals dealen op straat met bijna een kwart. Dit meldt de Amsterdamse stadszender AT5.

Veilig

In Amsterdam zitten inloophuizen van de Regenbooggroep. Op die plekken zijn kamers waar verslaafde drugsgebruikers in een veilige en schone omgeving drugs kunnen gebruiken. De locatie op de Stadhouderskade is de enige plek waar je naalden mag gebruiken. Op de andere locaties kunnen alleen drugs worden gerookt.

Op de locatie komen gemiddeld dertien mensen per dag langs, veel van hen zijn vaste bezoekers van het inloophuis.

Nieuwe plekken

In de afgelopen jaren is het aantal ruimten in het hele land afgenomen met ongeveer een derde van het aantal van vijftien jaar geleden. ‘Hopelijk maakt dit resultaat het makkelijker om nieuwe plekken te openen als daar behoefte aan is’, aldus Koster tegenover AT5. De Amsterdamse stadsdelen Noord, Zuidoost en Nieuw-West hebben nog niet zo’n ruimte. De Regenbooggroep opent volgend jaar wel een drugsgebruikersruimte in Zuidoost.