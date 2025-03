‘Drugsgeld is de oorzaak van veel corruptie bij politie’ | Club van agenten pleit daarom voor reguleren drugs

door Joost van der Wegen

Corruptie

‘De systematische corruptie bij de politie wordt veroorzaakt door het huidige drugsbeleid. De grote bedragen die drugscriminelen nu kunnen verdienen, veroorzaken het probleem juist.’ Dit stelde Dian Goldstein, een gepensioneerde Amerikaanse politiechef die nu voorzitter is van het internationale LEAP, een club van politiemensen die verandering willen zien in politiewerk, vooral als het gaat om de aanpak van drugs. ‘De regulering van drugs kan hierin de enige oplossing zijn. Er moet ook meer over worden nagedacht als een gezondheidsprobleem.’

De politievrouw sprak deze woorden uit op een bijeenkomst die was georganiseerd door LEAP, tijdens de jaarlijkse conferentie van de drugsorganisatie van de Verenigde Naties, UNODC.

Drugsgeld

In het panel zat vrijdag ook Bob Hoogenboom, voormalig professor aan de Politieacademie, gespecialiseerd in fraude en regulering. Ook hij is van mening dat het grote drugsgeld de politie corrumpeert, en het drugsverbod dit veroorzaakt: ‘Dat was al zo in de jaren zeventig, met heroïnezaken, waarin geld verdween uit onderzoeken. Het is de praktijk van alledag, en de politie wil het probleem best bespreken omdat het structureel is, maar de politiek wil er niet aan. Terwijl er veel rotte appels zijn, soms zelfs hele boomgaarden, zoals de falende staten in West-Afrika.’

Betrapt

De Spaanse journaliste Nuria Calzada sprak als bestuurslid van LEAP. Ze gaf het voorbeeld van een Spaanse baas van de fiscale politie in dat land, die werd betrapt met miljoenen, afkomstig van corruptie uit crimineel drugsgeld. Ze wees erop dat het gesloten karakter en het gebrek aan transparantie bij de politie hiertoe kon leiden. Ook wees ze op het feit dat de overheid nooit op kan tegen zoveel geld, waarmee de drugsbazen agenten kunnen omkopen. Ze wees op de paradox van het feit dat de grootste anti-drugsbestrijder van het land, later de grootste drugscrimineel bleek te zijn geworden.

Moed

Hoogenboom concludeerde dat het veel moed vraagt van agenten om de discussie over corruptie en mogelijke regulering van drugs aan te gaan, maar dat er wel beweging in zit.

Steeds maar politiemensen zouden die gedachte aanhangen. In de bijeenkomst werd ook gesteld dat de eventuele regulering van cocaïne het lastigste dilemma is, maar ook het meest urgente probleem.