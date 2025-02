24 februari 2025

Drugsgeweld laait weer op in Anderlecht: nachtwinkel en snackbar beschoten met Kalasjnikovs

Een nachtwinkel en een snackbar in de Fiennesstraat in Anderlecht zijn zaterdagnacht rond 00.30 onder vuur genomen met Kalasjnikovs. De schutters zijn in een auto gevlucht. Er vielen geen gewonden. In de Brusselse deelgemeente Anderlecht vielen de laatste weken al twee doden en drie gewonden bij verschillende schietpartijen.