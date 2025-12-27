 Meteen naar de content
27 december 2025

‘Drugshandel aangestuurd vanuit Franse gevangenissen’ (UPDATE)

De Franse antidrugspolitie OFAST zegt een netwerk te hebben ontmanteld dat grote hoeveelheden synthetische drugs van Zuid-Frankrijk naar Noord-Afrikaanse landen verscheepte. De hoofdverdachte opereerde volgens Franse media vanuit zijn cel in een gevangenis bij Avignon. De meeste verdachten hebben een Tunesische achtergrond. Franse gevangenissen zijn vaak slecht beveiligd en er circuleren binnen veel telefoons, wapens en drugs.

Plus

Camper

Bij de actie van afgelopen week zijn grote partijen hasj, cocaïne en xtc-pillen in beslag genomen. Het onderzoek was in maart van dit jaar begonnen, toen in de haven van Marseille bij een controle een camper en andere auto’s werden gecontroleerd. In de auto’s zat 500 kilo hasj en 251 kilo xtc-pillen, naast een vuurwapen en munitie.

