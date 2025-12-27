27 december 2025
‘Drugshandel aangestuurd vanuit Franse gevangenissen’ (UPDATE)
De Franse antidrugspolitie OFAST zegt een netwerk te hebben ontmanteld dat grote hoeveelheden synthetische drugs van Zuid-Frankrijk naar Noord-Afrikaanse landen verscheepte. De hoofdverdachte opereerde volgens Franse media vanuit zijn cel in een gevangenis bij Avignon. De meeste verdachten hebben een Tunesische achtergrond. Franse gevangenissen zijn vaak slecht beveiligd en er circuleren binnen veel telefoons, wapens en drugs.