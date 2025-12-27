‘Drugshandel aangestuurd vanuit Franse gevangenissen’ (UPDATE)

Camper

Bij de actie van afgelopen week zijn grote partijen hasj, cocaïne en xtc-pillen in beslag genomen. Het onderzoek was in maart van dit jaar begonnen, toen in de haven van Marseille bij een controle een camper en andere auto’s werden gecontroleerd. In de auto’s zat 500 kilo hasj en 251 kilo xtc-pillen, naast een vuurwapen en munitie.