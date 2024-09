Drugshonden vinden 317 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

Beeld: De cocaïne in de bananendozen (foto OM)

Drugshonden

Met behulp van een containerscanner en met drugshonden vond de douane op dinsdag 17 september 317 kilo cocaïne in de bodems van bananendozen. De straatwaarde daarvan bedraagt volgens het Openbaar Ministerie 24 miljoen euro.

De containers waren beide afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, de bananen waren uiteindelijk bestemd voor een buitenlands bedrijf en zouden via Vlissingen verder vervoerd worden.

Pakketten

In totaal verwijderden douaniers in één van de containers 576 pakketten uit de dozen. Uit de tweede container werden 612 pakketten in beslag genomen. In totaal wogen de pakketten 317 kilogram netto.

Een speciaal drugsteam heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.