Drugslab aangetroffen in garagebox Tilburg

De politie heeft maandagmiddag in een garagebox aan de Puccinistraat in Tilburg een drugslab aangetroffen. In de opslagruimte werden onder meer tientallen jerrycans met chemicaliën en twee ketels gevonden. Het drugslab was niet in werking.

(Beeld uit archief)

Specialistische diensten zijn ter plaatse voor verder onderzoek en zullen de goederen maandagavond opruimen. Een expert van de politie zegt tegen Brabants Dagblad dat er met de aanwezige spullen honderden kilo’s crystal meth gemaakt kunnen worden.

De verhuurder van de garagebox zou niet als verdachte worden gezien. Er zijn geen arrestaties verricht.