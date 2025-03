10 maart 2025

Drugslab aangetroffen na forse brand in wooncomplex Heemstede

De politie heeft zondagavond in een appartement aan de Burgemeester van Lennepweg in Heemstede een drugslab aangetroffen. Dat gebeurde na een korte maar hevige brand in het appartementencomplex. Er wordt onderzocht of het lab verband houdt met de oorzaak van de brand.