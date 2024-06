Drugslab aangetroffen op Utrechts woonwagenkamp

Connect on Linked in

De politie heeft zondagmiddag een drugslab ontdekt in een woning aan de Ina Boudier-Bakkerlaan in Utrecht. Een 52-jarige man is als verdachte aangehouden.

De politie kwam het drugslab op het spoor nadat er informatie binnenkwam dat in een van de woningen op het woonwagenkamp aan de Ina Boudier-Bakkerlaan vermoedelijk een drugslaboratorium was ingericht. Toen agenten één van de woningen binnenvielen werd daar inderdaad een drugslab aangetroffen.

Ontmanteld

Op de locatie hielden agenten een 52-jarige verdachte aan. De drugslab is door specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ontmanteld en afgevoerd. De politie zet het onderzoek voort. Over de grootte en soort drugs die in het lab werden geproduceerd, is nog niets duidelijk.