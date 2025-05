Drugslab en chemicaliën ontdekt in Almere en Ede

60 liter chemicaliën Zondagnacht controleerden agenten van de dienst Infrastructuur van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) een voertuig langs de A10 bij Amsterdam. De achterbank van het voertuig was bedekt met een doek en daaronder trof de politie dozen en jerrycans met 60 liter chemicaliën aan. De geur deed de agenten vermoeden dat het om middelen voor de productie van synthetische drugs ging. De bestuurder, een 26-jarige Amsterdammer, werd aangehouden op verdenking van het overtreden van de Opiumwet.

Garageboxen

Verder onderzoek gaf de politie aanwijzingen voor mogelijke opslaglocaties. Op maandagavond en dinsdag werden twee garageboxen aan de Omroepweg in Almere doorzocht. In samenwerking met de Forensische Opsporing werd een grote hoeveelheid chemicaliën voor de productie van synthetische drugs in beslag genomen. Het ging onder andere om ethanol, absorptiemateriaal en materialen die worden gebruikt bij chemische processen.

LFO

Woensdagavond werd een bedrijfspand op een industrieterrein in Ede doorzocht. Daar vond de politie een lab waar schimmels en paddenstoelen werden gekweekt en een tweede lab opstelling voor chemische processen, vermoedelijk voor de productie van synthetische drugs. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) trof meerdere middelen aan die op de Opiumlijst staan en illegaal zijn. Het lab is ontmanteld en de politie doet verder onderzoek.