Drugslab en wietkwekerij aangetroffen in schuur Middelbeers

Connect on Linked in

In een schuur bij een woning aan de Huijgevoort in Middelbeers (gemeente Oirschot) heeft de politie woensdag een drugslab en een wietkwekerij gevonden. Een bewoner is aangehouden en zijn rol wordt onderzocht, aldus de politie donderdag in een persbericht.

Netbeheerder

Het onderzoek begon na een melding van de netbeheerder over een afwijkende hoeveelheid stroomgebruik. Na de vondst van de wietkwekerij is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) gekomen om verder onderzoek te doen en de kwekerij op te ruimen.

MDMA

Er zijn in de wietkwekerij ruim 900 planten gevonden. Ook bleek dat er eerder zeker 900 planten al geoogst waren. In een andere ruimte werden chemicaliën en middelen voor de productie en opslag van harddrugs gevonden. Vermoedelijk werd er MDMA voor xtc-pillen geproduceerd. De LFO is nog bezig met de ruiming.