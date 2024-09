Drugslab gevonden na brand in appartement Pontsteiger

In het meest luxueuze appartementencomplex van Amsterdam is zaterdagavond een drugslab aangetroffen. Dit gebeurde na de ontdekking van een brand.

Beeld: het appartementencomplex Pontsteiger in Amsterdam (foto Joost van der Wegen)

Brand

Rond 23.30 ontdekten buurtbewoners dat er een brand was ontstaan in een woning in het gebouw Pontsteiger in Amsterdam. De brandweer ging er daarna naar binnen, en trof er een drugslab aan. Dit meldt de Amsterdamse stadszender AT5

Sporen

Wat er precies is gevonden, wil de politie niet zeggen. De forensische dienst van de politie is zondagmorgen opnieuw de woning binnengegaan om er uitgebreid sporenonderzoek te doen.

In de woning zijn ook drugs gevonden. Om wat voor middelen het gaat, is nog onbekend, omdat ze nog worden getest. Ook is onbekend of er aanhoudingen zijn verricht.

De politie is een onderzoek begonnen.

In april 2020 werden in het complex twee mannen aangehouden. In een auto in de ondergrondse parkeergarage zat, deels in een verborgen ruimte, voor bijna een half miljoen euro aan bankbiljetten. De politie trof daarnaast in dit onderzoek bij doorzoekingen van twee woningen ruim vierhonderdduizend euro en een vuurwapen aan.

Tegen de twee mannen werden toen flinke gevangenisstraffen geeist.