Drugslab in aanbouw aangetroffen in Rotterdams bedrijfspand

(Beeld: JBMedia)



Het brandje zou in de keuken boven in het pand zijn ontstaan en werd snel geblust door de brandweer. In het pand troffen agenten een drugslab in aanbouw aan. De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en forensisch experts hebben ter plaatse (sporen)onderzoek verricht.

Vaten

Door de LFO zijn meerdere vaten met zoutzuur aangetroffen. Deze werden buiten gezet om uit te kunnen dampen. Wat voor soort drugs er in het lab geproduceerd hadden moeten worden, is nog onduidelijk.



In het pand werd gewerkt aan de bouw van een valse wand, een muurtje met een plastic zeil als deur.



Getuigen hebben gezegd dat er kort voor de komst van de hulpdiensten meerdere mannen het pand zijn ontvlucht.