Drugslab in verborgen ruimte bij boerderij

Beeld: het drugslab in Schimmert (foto politie)

Verborgen

De politie deed dinsdag een huiszoeking in de betreffende boerderij, aan de Holswiejeweg in Schimmert, in Zuid-Limburg. In een verborgen ruimte van een schuur bleek een drugslab te zijn opgezet.

Naast een hoeveelheid grondstoffen trof de politie afval, branders en andere benodigdheden aan voor de productie van synthetische drugs. De locatie was niet in werking en er was niemand in de ruimte aanwezig.

In de boerderij trof de politie ook stekken van wietplantjes aan aan, laat ze weten.

Ontmanteling

De politie onderzoekt welke drugs er werden gemaakt en hoeveel. Alle aangetroffen materialen en grondstoffen zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie onderzoekt de zaak. De zogenaamde Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de dienst forensische opsporing hebben het drugslab opgeruimd.