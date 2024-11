26 november 2024

“Terminator” en “Bolle” volgens OM sleutelspelers in criminele milieu

De 33-jarige Omar “Marciano” L., alias “Terminator” en handlanger Trevor van der S. (31), alias “Bolle” waren volgens justitie de leiders van een criminele organisatie uit Apeldoorn, die zich bezighield met drugs- en wapenhandel, het faciliteren van drugslabs en afpersing. Eén medeverdachte moest onder dwang werken in een drugslab in Nieuwlande waar hij aan een kachel werd vastgebonden. Ruim tien jaar geleden was L. enige tijd verdachte in een Brabantse moordzaak. Woensdag staan Terminator en Bolle terecht voor de rechtbank in Zutphen.