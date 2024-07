Drugslabs in woning Emmen en vrachtwagen Sittard

Connect on Linked in

De politie heeft woensdag op twee plaatsen locaties aangetroffen waar mogelijk drugs werden geproduceerd. Het gaat om een lab voor synthetische drugs in Emmen, en een mobiele locatie hiervoor in Sittard.

Foto is ter illustratie

Informatie

In Emmen ontdekte de politie het lab voor de productie van drugs aan de Boslaan. Een persoon is daarbij aangehouden. Bij de politie was informatie binnengekomen, dat zich hier mogelijk een drugslab bevond.

Daarop is besloten om op woensdag 10 juli het pand met een arrestatieteam binnen te treden. In het pand, een losstaande schuur midden in een woonwijk, trof de politie vervolgens een drugslab aan dat nog in gebruik was.

Bakwagen

In Sittard trof de politie woensdagmiddag een productielocatie aan voor de productie van synthetische drugs, in een geparkeerde bakwagen aan de Geleenderweg in Sittard.

Politieagenten die op een woonwagenkamp een onderzoek instelden, zagen op de parkeerplaats een bakwagen staan. Ernaast stonden enkele vaten en een stroomkabel die leidde naar de laadruimte. In de bakwagen troffen zij vervolgens attributen aan die horen bij een productielocatie van synthetische drugs. Op het terrein zijn nog andere vaten met een onbekende vloeistof aangetroffen.