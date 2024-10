‘Drugsoorlog in Marseille leidt tot moorden’

Beeld: de politie in Marseille doet onderzoek naar een liqudatiepoging (archief)

Gestoken

Een 15-jarige jongen was ingehuurd om een concurrent te intimideren. Hem was 2000 euro beloofd voor het in brand steken van een deur van een appartement. Een rivaliserende bende zag dat de jongen gewapend was en besloot daarom hem te doden. Hij werd 50 keer gestoken en daarna levend verbrand. Dat meldt het AD.

Vergelding

Dezelfde 23-jarige gevangene die de jongen van 15 had gestuurd, zou daarna een 14-jarige jongen hebben gerekruteerd voor een vergeldingsactie. Deze tiener zou voor de moord op een bendelid 50.000 euro krijgen. Volgens openbaar aanklager Bessone huurde de jongen een 36-jarige taxichauffeur in. Toen hij de persoon zag die hij zou gaan liquideren, vroeg hij de chauffeur om te wachten. Deze weigerde echter, wat de woede van de minderjarige opwekte, die hem vervolgens met een kogel in het hoofd zou hebben doodgeschoten. Het slachtoffer, Nessim Ramdane, was 36 jaar oud, vader van drie kinderen en bekend amateurvoetballer.

Controle

De moorden zijn het gevolg van een oorlog tussen twee bendes: de zogeheten ‘DZ Mafia’ en de ‘Black-clan’ in Marseille. Justitie in die stad ziet ‘een extreme verjonging’ van de daders die hun slachtoffers tegenwoordig koelbloedig executeren. liet ze zondag weten.

Met deze twee laatste zaken is het aantal ‘narco-misdaden’ sinds het begin van het jaar gestegen naar 17. Vorig jaar registreerde de politie een recordaantal van 49 doden.