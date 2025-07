Drugsverdachte waste wit in onderbroek

door Joost van der Wegen

De verdachte werd tijdens een politieactie op de Kruisstraat op 29 augustus 2024 op heterdaad betrapt toen hij bij een horecazaak synthetische drugs verkocht. Op camerabeelden is te zien dat hij samen met andere verdachten de deal afrondt in de horecazaak.

Er wordt letterlijk onder tafel een groot geldbedrag afgerekend. Aan de achterkant van het pand worden jerrycans met in totaal 95 kilo amfetamineolie achter in de bus van de kopende partij gezet.

Als de politie de zaak binnenkomt, worden de telefoons van de verdachte snel verstopt in de keuken en probeert hij via de achterzijde van het pand te vluchten. Dat mislukt, omdat een motoragent hem daar opvangt.

Telefoon vol bewijs

Op de telefoon van de Eindhovenaar wordt tijdens het onderzoek de aanloop naar de deal duidelijk in chatverkeer. Er worden onder meer afspraken gemaakt over de locatie, de levering en de betaling. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte in alles een coördinerende rol.

De telefoon onthult meer. Zo blijkt dat de Eindhovenaar, die vaker met justitie in aanraking is geweest voor drugsdelicten, alweer enige tijd bezig is met de handel in drugs. Gesprekken gaan onder andere over blokken cocaïne, xtc-pillen, corrupte contacten, verschillende vermoedelijke smokkellijnen en zelfs de mogelijkheid om via vliegtuigen drugs te kunnen smokkelen.

De officieren van justitie donderdag tijdens de zitting: ‘De inhoud van deze berichten vormt onmiskenbaar bewijs dat de verdachte bezig is met de handel in verdovende middelen of met de voorbereiding daarvan.’

Witwassen in onderbroek

Dat de verdachte flink geld verdiende met de handel in drugs, staat volgens het OM vast. Zo werd na zijn arrestatie in de Kruisstraat een groot contant geldbedrag in zijn onderbroek aangetroffen. In een ander onderzoek waarin de verdachte figureert, werd in de tuin onder zijn woning 120.000 euro cash aangetroffen; op de elastiekjes waarmee het geld gebundeld was, zat zijn DNA. Nog eens bijna 10.000 euro zat verstopt in de zak van een stofzuiger. De verdachte heeft over de herkomst van dit geld helemaal niets willen verklaren.

Gebiedsverbod

Naast een langdurige celstraf vindt het OM dat de Eindhovenaar zich na het uitzitten van zijn straf 5 jaar niet mag vertonen op de Kruisstraat en het gebied er omheen. ‘De Kruisstraat is niet zomaar een omgeving”, aldus de officieren van justitie. ‘De straat wordt al lange tijd geteisterd door criminaliteit en dat leidt tot allerlei ellende. Vechtpartijen, panden die worden beschoten, drugscriminaliteit, en witwassen. Bewoners in de buurt van de straat is het een doorn in het oog. Het is belangrijk dat verdachte ook na zijn celstraf geweerd wordt uit het gebied. Het gebied is naar eigen zeggen ‘van hem’. Uit het dossier blijkt dat hij al lange tijd zich in deze omgeving bevindt en deze omgeving gebruikt voor zijn drugsactiviteiten.’