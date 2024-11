28 november 2024

Drugszaak ‘Maggiora’ klapt omdat justitie informatie achterhield over getuige

In de drugszaak Maggiora heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden de vloer aangeveegd met de manier waarop het Openbaar Ministerie feiten heeft weggemoffeld. Ze hield onder meer geheim dat de verdachte betere omstandigheden in de cel zou krijgen, en hij moest daarna ook zwijgen over de afspraken die hij hierover had gemaakt met justitie.