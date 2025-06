3 juni 2025

Duikboot met cocaïne onderschept in Brazilië (VIDEO)

Afgelopen zaterdag is in de Braziliaanse deelstaat Pará een half onder water varende boot in beslag genomen die volgens de Spaanse Nationale Politie met cocaïne over de Atlantische Oceaan naar de Spaanse kust had moeten vertrekken. Er zijn vijf personen aangehouden.