Duikers Douane vinden cocaïne onder zeeschip

Zeekast Het gespecialiseerde duikteam trof de tassen aan in de zeekast van het schip. Dat is een holte in de romp onder de waterlijn. Zeewater kan via de zeekast naar binnen stromen om de machinekamer van een schip te koelen.

Tijdens de actie werd de douane ondersteund door een schip en een vliegtuig van de Kustwacht. Het Team Bijzondere Bijstand van de douane heeft de drugs aan land gebracht, getest en vernietigd.

Andere schepen

Aan de Duitse kust bij Brake bleek dinsdag dat er daar ongeveer 280 kilo cocaïne op de romp van een vrachtschip verborgen was. Daar zijn zes verdachten tussen de 38 en 65 jaar gearresteerd. De politie had een tip gekregen dat er cocaïne van het vrachtschip vanuit Zuid-Amerika zou worden geborgen in Brake.

Maandagavond waren drie duikers het water in gegaan om de cocaïne op te halen. Korte tijd later werden ze door politie betrapt.

Recent werd cocaïne in een zeekast onder een ander schip uit Brazilië gevonden, in een haven in de Spaanse regio Galicië. Ook dat schip was onderweg naar Rotterdam.