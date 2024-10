‘Duitse Bandidos lopen massaal over naar Hells Angels’ (VIDEO)

Foto’s Der Spiegel sprak met verschillende informanten uit het criminele milieu die stellen dat op foto’s die op internet circuleren personen te zien zijn op bijeenkomsten van de Hells Angels die voorheen belangrijke Bandidos waren.

Vanaf de vroege jaren 2000 begon de rivaliteit tussen de Hells Angels en Bandidos in Duitsland sterk toe te nemen, met name in de grote steden in het Roergebied zoals Dortmund en Düsseldorf, en ook in Keulen.

Leden van beide motorclubs zijn actief in de georganiseerde misdaad, met name in drugshandel en wapenhandel. De MC’s probeerden steeds territorium af te bakenen en uit te breiden, bijvoorbeeld door in binnensteden kroegen en clubs over te nemen. Concurrenten in de drugs handel werden in bijvoorbeeld bepaalde binnensteden niet geduld.

Schietpartij op snelweg

Dit leidde tot meerdere gewelddadige confrontaties, vaak met dodelijke slachtoffers. Grote steden zoals Hamburg, Berlijn, Keulen, en Duisburg zagen gevechten op straat, schietpartijen en moordaanslagen.

In 2010 brak er op een snelweg een schietpartij uit tussen leden van beide motorclubs.

Ondanks de hevige rivaliteit probeerden de Hells Angels en Bandidos in sommige gevallen ook tot een wapenstilstand of zelfs een vredesakkoord te komen. Een van de meest opmerkelijke pogingen tot een vredesakkoord vond plaats in 2010 in Nordrhein-Westfalen. De leiders van beide clubs kwamen samen om een einde te maken aan het geweld en afspraken te maken over territoriale verdeling. Maar akkoord hield niet lang stand. Een andere poging tot vrede vond plaats in 2012, ook dit akkoord duurde kort.

Verzamelnaam

De laatste maanden is het onrustig in bepaalde grote steden in de deelstaat. Er zijn aanslagen op panden en schietpartijen. Daarbij is door de Duitse politie over betrokkenheid van Nederlandse criminelen gesproken en over “Mocro Mafia”. Die term is voor autoriteiten in met name Duitsland en Spanje een vage verzamelnaam geworden voor Nederlandse en criminelen, waarvan veel een Marokkaanse achtergrond hebben. Er wordt niet een speciale groep mee aangeduid.

In Duitsland is de politie het laatste half jaar in Nordrhein-Westfalen bezig met een offensief tegen de motorclubs.

Territoriumstrijd

Tegen Der Spiegel zegt de Duitse politieman dat nu in de steden in het Roergebied en Keulen een territoriumstrijd op gang komt waarbij de Hells Angels en enkele “clans” met Arabische roots de sterkste partijen zijn. Daarbij zouden ook Nederlanders betrokken zijn.

De Bandidos zijn in de deelstaat op steeds meer locaties uit het beeld verdwenen.

