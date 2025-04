Duitse bestsellerschrijfster omgebracht op haar woonboot

Sporen Het lichaam van Alexandra Fröhlich werd afgelopen dinsdag door haar familie gevonden, op haar paars geschilderde woonboot in de houthaven van Hamburg. De politie deed daarop onderzoek naar sporen, onder meer met een 3D-scanner die de plaats delict vastlegde. Duikers gingen op zoek naar een mogelijk moordwapen.

Geweld

De patholoog stelde vast dat zij door ‘massief geweld’ om het leven is gekomen. De Duitse zender NDR meldt dat Fröhlich ook een schotwond zou hebben. De politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Ze zou een verdachte op het oog hebben, maar wil daar nog niets over zeggen, in verband met het lopende onderzoek.

Gestorven

Fröhlich was in Duitsland een succesvolle bestsellerauteur en schrijfster voor vrouwenbladen. Een van haar boeken had als titel ‘Gestorben wird immer’ (‘Er wordt altijd gestorven’). Ze leefde teruggetrokken op haar woonboot, en had drie kinderen.