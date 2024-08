Duitse justitie: groep Nederlandse plofkrakers maakte 3 miljoen buit

Connect on Linked in

Komende woensdag speelt er in Duitsland weer een strafproces tegen Nederlandse verdachten van plofkraken. Het proces vindt plaats bij het Landgericht in de stad Osnabrück, in de deelstaat Nedersaksen.

(Beeld uit archief)

Vijf

Er staan vijf Nederlanders terecht, in de leeftijd van 21 tot 32 jaar. Ze zitten in Duitsland in voorlopige hechtenis. De plofkraken zijn gepleegd in de deelstaten Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein en Rijnland-Palts, tussen april 2022 en mei 2023.

Wisselende samenstelling

Volgens de Duitse justitie opereerde de groep in wisselende samenstelling.

De jongste van de vijf wordt alleen medeplichtigheid ten laste gelegd. Hij zou misdrijven hebben voorbereid, plaatsen delict hebben bespioneerd en materiaal hebben opgeslagen.

Buit

De successen van de groep varieerden, soms was er helemaal geen buit.

De Duitse justitie denkt dat er in totaal rond 3.000.000 euro is buitgemaakt. De rechtbank heeft tot november twaalf zittingen gepland, maar de procedure kan korter of langer duren.

Bij het Landgericht spelen zaken waar een gevangenisstraf van meer dan vier jaar wordt verwacht.