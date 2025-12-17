Duitse justitie looft 3 ton uit voor tip megaroof

Lange jassen De roof is een van de grootste bankroven in de recente Duitse geschiedenis, waarbij de daders zich zeventien uur lang ongezien in het gebouw ophielden. De actie begon in de ochtend van 20 december 2024. Rond 11.30 liepen vier opvallende mannen, gekleed in lange jassen en met het gezicht deels bedekt, het Deutsche Bank-filiaal aan de Kohlmarkt in Lübeck binnen. Twee van hen droegen grote koffers bij zich.

Kanroor

Na sluitingstijd hielden zij zich volgens politieonderzoek verborgen in een kantoor. De volgende dag kwamen ze met een buit van ongeveer 19 miljoen euro aan goud, sieraden en geld naar buiten.

Privédetective Josef Resch, die door gedupeerden is ingehuurd, noemt de overval in Duitse media tot in de puntjes voorbereid. Volgens berichtgeving hadden de daders zelfs hun eigen geïmproviseerde toilet meegebracht, waarschijnlijk om geen sporen of dna achter te laten tijdens hun lange verblijf in de bank.

Vluchtauto’s

Buiten stonden twee vluchtauto’s klaar. Een bewaker die de voertuigen opmerkte, werd afgeleid: in plaats van de auto’s te onderzoeken, vroeg hij de inzittenden om een vuurtje voor zijn sigaret.

In totaal zouden de daders 371 kluisjes van klanten hebben opengebroken. Hoe ze precies toegang kregen tot de beveiligde ruimtes en waarom de alarmsystemen niet tijdig werden geactiveerd, blijft tot nu toe een mysterie.

Recherche en privédetectives houden rekening met mogelijke hulp van een insider, bijvoorbeeld iemand met toegang tot de beveiligings- of schoonmaakdienst van de bank.

Bij hun ontsnapping in de vroege ochtenduren ging een alarm af, maar de daders wisten toch te ontsnappen.





