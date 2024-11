Duitse officier van justitie verdacht van omkoping in drugszaak

Rechter In een proces-verbaal van november 2022 blijkt een rechter te hebben vastgelegd kort daarvoor door advocaten te zijn benaderd over de verdachte Jonas H.. Deze H. beschuldigde politiemensen en een officier van justitie van omkoping. Voor informatie uit het onderzoek zouden ze zijn betaald.

Volgens de advocaten heeft hun cliënt Jonas H. deze informatie ook aan de politie doorgegeven. In het proces-verbaal van de rechter staat verder dat de advocaten ook een afdelingshoofd van het ministerie van Justitie van Nedersaksen op de hoogte hebben gesteld van de beschuldigingen.

De beschuldigde officier van justitie is een van de officieren die de inhoudelijke behandeling van de zaak bij de rechtbank doet.

Het gaat om het proces over een recordvangst van 16.174 kilo cocaïne in 2021 in de Hamburgse haven, dat ook vertakkingen naar Nederland en Antwerpen had.

‘statssnwalt’

Ook in door de politie gekraakte chats van encryptiediensten is sprake van kennelijke corruptie. Een ‘statssnwalt’ zou ‘corrupt’ zijn.

Jonas H. meldde eerder bij de politie dat ‘een medewerker van de IT-afdeling van de politie informatie aan de groep had doorgegeven (…) over aanstaande huiszoekingen’.

Op de dag van de inval tegen de bende bleken meerdere verdachten te zijn gevlucht, drie van hen zouden tot op de dag van vandaag in Dubai zijn.

Het ministerie van Justitie van Nedersaksen geeft aan Duitse media geen nader commentaar over de kwestie. Of er een onderzoek is geopend is niet duidelijk.

In de zomer van 2022 zou er al een onderzoek hebben gelopen over corruptie in een andere zaak naar dezelfde officier van justitie.

