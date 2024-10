Duitse pizzeria-uitbater opgepakt die met “pizza nummer 40” ook coke verkocht

Toen de politie aanbelde bij de 36-jarige eigenaar om hem te arresteren, gooide hij snel een tas drugs uit het raam. De tas “viel regelrecht in handen van de politie”, zei een agent. Na twee dagen vast te hebben gezeten, kwam de man weer op vrije voeten. Daarna ging hij volgens de politie weer “pizza nummer 40” verkopen, waarna agenten andere schakels in de toeleveringsketen wisten op te sporen.

Grote politieactie

In de loop van het onderzoek werden drie verdachte leveranciers en twaalf medeverdachten gearresteerd. De politie in Noordrijn-Westfalen opereerde tegen drugsdealers in de Duitse deelstaat, waaronder in de hoofdstad Düsseldorf. Honderdvijftig agenten deden mee aan de operatie.



Bij verschillende invallen werd in totaal 1,6 kilo cocaïne, 400 gram cannabis en 268.000 euro cash in beslag genomen.