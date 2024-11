Duitse politie gebruikt nep-stoplichten voor arrestatie | Ook Satudarah-kopstuk tijdelijk aangehouden

De advocaat van de twee mannen, Karin Blonk, bevestigt de aanhoudingen tegenover de krant. Haar cliënten werden woensdag rond 17.30 aangehouden na een opmerkelijke politieactie. Voor een Duits restaurant op de grens van Nederland en Duitsland, aan de zogenaamde Knalhutteweg, werden twee tijdelijke verkeerslichten neergezet. Tubantia: ‘Toen het politie-doelwit de plek naderde sprongen de verkeerslichten op rood. Zijn voertuig stopte, waarna de politie hem direct onder schot nam en arresteerde.’

De twee arrestanten werd geblinddoekt en twintig minuten onder schot gehouden op de stoep voor het restaurant. Daarna werden zij in een politiebus afgevoerd in de richting van de plaats Ahaus, vlak over de grens met Enschede. De verkeerslichten werden daarna weer weggehaald.

Kommando

Volgens bronnen van de krant werd de arrestatie verricht door een zogenaamd Spezialeinsatzkommando, oftewel SEK. Dat is een zwaarbewapend arrestatieteam vergelijkbaar met de Nederlandse Dienst Speciale Interventies (DSI).

De identiteit van de arrestant is niet bekend, ook de feiten waarvoor hij is aangehouden zijn nog onduidelijk. De Duitse politie kon woensdagavond nog geen mededelingen doen tegenover Tubantia en advocate Blonk was nog niet van een verdenking op de hoogte.

De kort aangehouden Michel B. en enkele medeverdachten uit dezelfde stad worden verdacht van de smokkel van duizenden kilo’s cocaïne vanuit Brazilië.

Begin februari van dit jaar pakte de politie een groot aantal verdachten op in een onderzoek dat zich richtte op wapen- en drugshandel. Daar waren mensen van de familie R. uit Oss bij en ook leden van Satudarah.