Duitse politie: ‘In Keulen staan rekeningen van de Mocromaffia open’

De politie in het Duitse Keulen vermoedt dat de “Mocromaffia” achter een nieuwe ontploffing in deze stad zit. Woensdagmorgen vond er een nieuwe explosie in een kledingzaak, die daarna uitbrandde. Ze kan alleen niet bewijzen dat Nederlandse criminelen achter recente aanslagen en ontvoeringen zit.

door Joost van der Wegen

Ontploffing

De politiechef van Keulen gaf donderdagmiddag een persconferentie naar aanleiding van de ontploffing in het centrum van de stad. Daarin gaf hij aan dat er nog geen resultaat in het onderzoek hiernaar is behaald. Wel gaf hij aan er alles aan te doen om beschietingen en ontploffingen bij woningen te beëindigen. Dit schrijft de krant Kölner Stadt Anzeiger.

Verband

Dat er een verband is met de Nederlandse georganiseerde misdaad, zou blijken uit bekentenissen van inmiddels aangehouden verdachten. Men concludeert ook dat daders uit het buitenland komen, omdat beveiligingsbeelden geen matches hebben opgeleverd in de databases, en zij daarom kennelijk van over de grens komen.

Ruzie

De voortdurende explosies en enkele ontvoeringen zouden volgens de Duitse politie te maken hebben met een ruzie in de onderwereld, over 300 kilo verdwenen cannabis. ‘Er staan rekeningen open die vereffend worden.’

De politie in Duitsland heeft begin juli nog een einde gemaakt aan een gijzeling, waarbij Nederlandse drugscriminelen betrokken zouden zijn geweest. De criminelen lieten ook al een explosie afgaan in Keulen. Vier gijzelnemers werden aangehouden.

Onbevestigde berichten zouden aangeven dat de gijzelaars leden van de Koerdisch-Libanese El Zein-clan waren. De Duitse autoriteiten vreesden toen al dat de Nederlandse ‘mocromaffia’ haar werkgebied naar Duitsland heeft uitgebreid.