Duitse politie pakt verdachten op na vondst 2,1 ton cocaïne

Beeld: de Duitse politie laat de drugs zien (foto: NDR)

Drugs

Een speciale eenheid van de Duitse politie had vorige week een vrachtwagen in het vizier, waarvan werd vermoedt dat er drugs in zaten. Toen men de vrachtwagen volgde, week deze plotseling af van de route naar de douane-controle, en probeerde men de lading bij een expeditiehal te vervangen door bananen. Daar greep de politie in. Men trof 2,1 ton cocaïne aan.

Daarop volgden in verband met de vondst ook twaalf arrestaties. De aangehouden personen kwamen met name uit Hamburg.

Straatwaarde

De drugs zijn in beslag genomen. De politie denkt dat de cocaïne een straatwaarde heeft van honderd miljoen euro.

De rol van de haven in Hamburg in de wereldwijde cocaïnesmokkel wordt steeds groter. Dat bleek vorig jaar al uit onderzoeksstatistieken van de Duitse douane en politie.