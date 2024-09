Duitse politie vraagt internationaal aandacht voor oude liquidatie (VIDEO)

Connect on Linked in

De politie in Duitsland ziet reden om in samenwerking met Europol de liquidatie van Nenad Gajanovic, in 1996, opnieuw op te starten. Gajanovic (36) werd in augustus van dat jaar gevonden bij Dümmerlohausen in de deelstaat Nedersaksen. Hij was met meerdere kogels om het leven gebracht.

Rode VW Golf

Jagers vonden het lichaam naast een rode VW Golf, op een landweggetje, inmiddels de provinciale weg 853.

Serviër Gajanovic was in Duitsland bij de politie een bekende crimineel, uit Hamburg. Hij had verschillende inbraken op zijn strafblad.

Hij is voor het laatst levend gezien in een hotel aan de Alexanderstrasse in Oldenburg. Mogelijk was hij daar ondergedoken. De rode Golf die op de plaats delict stond, werd vóór de moord in Bad Essen gestolen. De onderzoekers gaan ervan uit dat de latere moordenaar betrokken was bij deze autodiefstal.

Heropend

Het onderzoek is in 2019 heropend en het bewijsmateriaal is opnieuw onderzocht met de nieuwste methoden. Nu geven deze analyses de politie aanleiding de zaak internationaal in de publiciteit te brengen.

Er is een beloning van 5.000 euro uitgeloofd.

De Duitse politie heeft over de zaak een video naar buiten gebracht.